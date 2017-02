5 secrete ale oamenilor care nu se îmbolnăvesc niciodată

Unele persoane nu se imbolnavesc, desi isi petrec timp langa cineva care are gripa, o raceala ori o viroza, si te intrebi, cu siguranta, care este secretul lor.

Iata ce trebuie sa faci, astfel incat sa iti intaresti si tu imunitatea si sa fii la adapost de boli:

1. Suplimente cu vitamina C

Mai multe studii au aratat ca vitamina C creste imunitatea. De aceea, asigura-te ca nu ai carente de vitamina C in organism. O poti lua in mod natural, din citrice, patrujnel, ardei gras, spanac, rosii, capsuni, zmeura, varza. De asemenea, poti lua si suplimente cu vitamina C.

2. Odihna, foarte importanta

Un alt secret al oamenilor cu imunitate crescuta este odihna. Astfel, "pentru o sanatate de fier, trebuie sa dormi intre opt si zece ore pe noapte", potrivit medicului Amelia Narcisi.

