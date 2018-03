5 rochii elegante de seara din colectia Andreea Raicu

Mai multe modele de rochii elegante sunt disponibile la promotie din cadrul colectiei Andreea Raicu.

Rochii elegante - Toate ofertele de rochii elegante pot fi gasite AICI.

Am selectat 10 rochii elegante din colectia Andreea Raicu care au preturi foarte avantajoase si sunt modele ce este imposibil sa treaca neobservate sau sa nu va placa. Detalii despre toate ofertele gasiti mai jos.

Rochii elegante - Rochie pe gat

Pentru sezonul rece alege o rochie pe gat eleganta! Poate fi purtata cu usurinta atat la birou, cat si seara la o cina sau un eveniment de tip cocktail. Evita accesoriile pentru ca detaliile din zona bustului sunt suficiente. Oferta pentru aceasta rochie este AICI.

Rochii elegante - Rochie eleganta de zi

Iti doresti o tinuta eleganta de zi pe care sa o poti adapta si la o iesire dupa orele de munca? O rochie eleganta de zi este solutia potrivita pentru tine, o rochie in nuanta neutra care se va asorta cu majoritatea pieselor deja existente in garderoba ta. In zilele racoroase o poti purta cu un cardigan moale si un trenci, iar pentru un plus de feminitate alege accesoriile cu perie. Pretul rochiei este AICI.

Rochii elegante - Rochie lunga

La un eveniment cu adevarat special opteaza pentru rochia lunga cu maneci scurte, un model care iti va conferi o alura nobila. Materialul in nuante pretioase, drapat, ascunde imperfectiunile si se pliaza usor pe diverse forme corporale. Cordonul negru creeaza cu succes un efect de subliniere a taliei. Prinde-l la spate intr-o funda mica si lasa-l sa atarne pentru un plus de eleganta. Pretul rochiei este AICI.

Rochii elegante - Rochie de seara clos

Rochia de seara clos este o alternativa la fel de eleganta la rochiile lungi. Partea de sus, petrecuta, formeaza un decolteu frumos, in V, iar elasticul din talie marcheaza aceasta zona subtil. Rochia fiind in clos, pana la genunchi, se potriveste atat minionelor, cat si femeilor inalte, iar croiul iti va garanta un efect wow atunci cand dansezi. Volanele de la maneci sunt un detaliu la moda care, in acelasi timp, ascunde posibile imprefectiuni ale bratelor. Oferta pentru aceasta rochie o gasiti AICI.

Rochii elegante - Rochie lunga in A

Rochia lunga in A este un model elegant inspirat din stilul anilor 30. Materialul satinat aluneca usor si iti flateaza formele corpului. Faldul format cu ajutorul elasticului din talie te ajuta sa ascunzi anumite imperfectiuni. Decolteul in V iti va conferi un efect de alungire, iar zona descoperita poate fi pusa in evidenta cu ajutorul unui coler de efect. Pretul rochiei este AICI.