5 rochii din colectia Andreea Raicu. Ce preturi au

Rochii superbe in colectia Andreea Raicu, perfecte atat ca tinute de zi cat si pentru seara.

Toate modelele de rochii din colectia Andreea Raicu pot fi gasite AICI.

Rochii foarte interesante in colectia Andreea Raicu disponibila in magazinul online shop.andreearaicu.ro. Am ales si noi 5 modele pe care vi le recomandam si vi le prezentam, mai jos, in cadrul acestui articol. Preturile rochiilor sunt accesibile.

Rochii colectia Andreea Raicu – Rochie office cu maneca lunga

Prima rochie pe care v-o recomandam pare aparent simpla, o rochie office cu maneca lunga care va suprinde insa cu ajutorul efectului pe care nasturii de pe spate il confera. Pretul rochiei si mai multe imagini gasiti AICI.

Rochii colectia Andreea Raicu – Rochie din jerse

Reimprospateaza-ti garderoba cu o rochie din jerse versatila. Rochia este potrivita tuturor tipurilor de silueta iar snurul din partea de jos iti permite sa-I ajustezi lungimea. Oferta poate fi consultata AICI.

Rochii colectia Andreea Raicu – Rochie sacou

Este o piesa ideala pentru femeile cu un sitl clasic. Rochia sacou are o linie simpla, inspirata din garderoba masculina, dar o alura feminina si distinsa. Poate fi purtata atat inchisa in cele 6 capse, cat si descheiata, ca un sacou, peste o alta tinuta. Oferta pentru aceasta rochi o gasiti AICI.

Rochii colectia Andreea Raicu – Rochie scurta de blugi

O rochie scurta de blugi este alegerea perfecta pentru o tinuta de zi relaxata. Iti recomandam sa optezi pentru accesorii in nuante de rosu sau metalice, insa denimul poate fi purtat cu orice culoare iti place. Consultati oferta AICI.

Rochii colectia Andreea Raicu – Rochie cu snur in talie

Acest model flateaza orice tip de silueta, iar materialul moale iti va asigura confortul necesar unei zi aglomerate. O rochie larga cu snur in talie ascunde imperfectiunile si iti da libertatea de miscare de care ai nevoie. Pretul rochiei poate fi gasit AICI.