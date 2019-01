5 reguli de aur pentru o viață amoroasă perfectă

Secretele pentru o viata activa mereu, cu toate beneficiile pe care aceasta le aduce sunt doar cinci, dar trebuie respectate si puse in aplicare mereu.

1. Cu trecerea anilor, partidele de sex devin din ce in ce mai bune (fie practica, fie partenerul stabil, fie amandoua sunt elemente determinante). Viitorul este mai bun decat prezentul cu o singura conditie: sa exersezi mereu…



2. Fiecare femeie are o pozitie preferata. Gaseste-o pe a ta si foloseste-o. Barbatii sunt mereu in cautare de ceva nou. Invata de la el, adapteaza-te, cere si du-l acolo unde vrei.







3. Indrazneste sa incerci mereu ceva nou. Ceea ce inseamna ca pozitia preferata se poate schimba sau imbunatati. Fii atenta la ceea ce simti (sau la ceea ce nu simti) si adapteaza-te. Fii foarte sincera cu tine si spune-i partenerului tau ce simti, scrie Revista Ioana.



4. Durerea, de orice tip, in timpul actului sexual nu este normala – fie ca esti prea incordata, fie, undeva, este o problema. Daca situatia persista, mergi la ginecolog. Indiferent care este cauza, nu trebuie sa suferi. Sexul este placere, nu durere!



5. Anticonceptionalele pe care le folosesti nu sunt “pana ce moartea ne va desparti”, ci trebuie schimbate de cel putin doua ori in timpul perioadei de activitate sexuala. Prima data, dupa casatorie, cand treci la viata monogama si ai incredere deplina in partenerul tau, a doua oara, dupa ce ai nascut. Dupa nastere, este bine sa reevaluezi pilulele (sau alta metoda contraceptiva pe care o folosesti), ca urmare a modificarilor majore biologice si hormonale prin care ai trecut.