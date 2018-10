5 milioane de români abandonaţi la graniţa estică a Europei. Fără investiţii, fără viitor

Opt judete din estul Romaniei, Moldova, unde traieste peste o cincime din populatia Romaniei, au fost abandonate la granita de rasarit a Uniunii Europene si nimeni nu isi mai aduce aminte de ele.

Nu avem o regiune mai populata decat Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (judetele Bacau, Botosani, Iasi, Suceava, Neamt, Vaslui) . Dar nici mai saraca.

Cu un PIB/locuitor (in PPS - preturi comparabile) de doar 36% din media UE, regiunea Nord-Est este a cincea cea mai saraca regiune din UE (inaintea ei mai sunt trei regiuni din Bulgaria si una din Franta - date valabile pentru 2016) . Ca urmare, ultimul eurobarometru inregistreaza un soc: printre respondentii din Nord-Est, numai 20% cred ca "e bine" in UE, 50% cred ca "nu e bine"! (de 17 ori mai mult ca in Nord-Vest), iar 30% considera ca "nu e nici bine, nici rau".

Analiza lui Petrişor Peiu, pe ziare.com