5 lucruri care se întâmplă în corpul tău dacă nu mai ai relaţii intime

Despartirile, calatoriile, munca si multe altele reprezinta motive pentru care viata ta sexuala este la pamant. Si, surprinzator, faptul ca nu faci amor te afecteaza intr-o multime de feluri.

Iata 5 lucruri care se intampla cand nu mai faci sex.



1. Te simti mult mai anxios



Fapt: sexul ajuta sa te eliberezi. Cercetatorii scotieni au descoperit ca persoanele care practica abstinenta sexuala gestioneaza mai greu situatiile stresante, precum vorbitul in public, comparativ cu oamenii care fac amor cel putin o data la doua saptamani. Ciudat, nu-i asa? Iata de ce stau lucrurile asa: in timpul sexului, creierul elibereaza endorfine si oxitocine (hormoni ai starii de bine) care ajuta sa te simti mai relaxat.



2. Esti mai sensibil la gripa si raceala



Mai putin sex inseamna o expunere mai mica la germeni insa, in acelasi timp, vei pierde beneficiile imbunatatirii sistemului imunitar pe care le experimentezi dupa o partida de amor. Cercetatorii de la Universitatea Wilkes-Barre din Pennsylvania au observat ca oamenii care fac dragoste macar o data pe saptamana se bucura de o crestere cu pana la 30% a sistemului imunitar, care este primul care se confruta cu virusii spre deosebie de persoanele care fac rar sau niciodata sex.



