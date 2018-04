5 laptopuri la eMAG ce au reduceri reale de 30%

eMAG are oferte excelente pentru laptopuri. Am gasit 5 modele care au reduceri reale de 30% si sunt foarte avantajoase.

eMAG – Lista laptopurilor ce se afla la reducere in cadrul promotiei Stock Busters de la eMAG poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG are o promotie foarte interesanta de lichidare de stocuri ce se intituleaza Stock Busters. In cadrul acestei promotii puteti sa achizitionati si laptopuri la preturi mai mult decat rezonabile. Mai jos am facut si noi o selectie a celor mai interesante modele gasite de noi si trebuie sa va marturisim ca am fost de-a dreptul impresionati.

Configuratiile sunt pentru toate buzunarele, atat pentru cei care vor sa investeasca o suma mica intr-un laptop, dar si pentru cei care sunt dispusi sa dea ceva mai mult pentru o configuratie puternica, insa foarte avantajoasa, cu raport calitate/pret de neegalat.

eMAG – Laptop Asus

Prima oferta cu care incepem prezentarea din acest articol e pentru un laptop cu configuratie suficient de performanta pentru a rula toate programele de care ai nevoie, insa pe care nu o recomandam pentru pasionatii de jocuri puternice. Laptopul de la Asus are un procesor AMD Dual Core A9 Series cu frecventa de 3 Ghz, 15.6 inch ecran si 4GB memorie. Spatiul de stocare e unul de 500GB, iar placa video AMD Radeon R5 Graphics. Oferta detaliata cu reducere de 29% poate fi gasita AICI.

eMAG – Laptop Lenovo IdeaPad

COntinuam cu un laptop produs de Lenovo, brand de incredere care ofera si o garantie de 24 de luni care poate fi insa extinsa contra unei sume modice. Laptopul IdeaPad 520 are procesor Intel Core i7 cu frecventa de 2.7 Ghz care e construit pe o arhitectura KabyLake. Memoria laptopului e de 4GB si are 1TB spatiu de stocare urias. In plus, laptopul mai are si unitate optica de tip DVD-RW, dar si o placa video puternica nVidia 940MX de 2GB. Oferta are o reducere de 29% pe care o gasiti AICI.

eMAG – Laptop Acer Aspire 1

E impresionant ca un laptop ca acesta ajunge sa coste sub 1000 de lei cu mult, dupa o reducere eMAG puternica de 33%. Laptopul Acer Aspire are procesor Intel Celeron N3350 ce are o frecventa de pana la 2.4 Ghz. Desi laptopul are un ecran cu diagonala de doar 14inch, are in schimb avantajul ca e mic si foarte usor de transportat pentru cei care au nevoie de mobilitate. Memoria laptopului e de 4GB, are 64GB spatiu de stocare de tip eMMC si o placa video Intel HD Graphics 500. Mai mult, oferta include pe langa garantia de 24 de luni, reducerea de 33% si un sistem de operare Microsoft Windows 10S preinstalat si licentiat. Oferta o gasiti AICI.

eMAG – Laptop HP 250 G6

Tot o oferta ieftina este si cea pentru HP 250 G6. Laptopurile de la HP sunt cele mai populare in aceasta perioada si inregistreaza vanzarile cele mai mari pentru ca sunt stabile si e un producator de mare incredere. Modelul pe care noi vi-l recomandam de la eMAG are procesor Intel Celeron de pana la 2.48Ghz, 15.6 inch ecran ce reda imagini impecabile la o rezolutie HD, 4GB memorie si 500GB spatiu de stocare. Placa video e incorporata in cea de baza Intel HD Graphics, iar sistemul de operare preinstalat in laptop este Windows 10. Oferta cu 27% reducere poate fi gasita AICI.

eMAG – Laptop 2 in 1 Lenovo Yoga

Ultima oferta pe care v-o recomandam este cea pentru laptopul Lenovo Yoga 720 care are procesor Intel Core i7. E un laptop deosebit, o adevarata bijuterie atat in materie de aspect cat si din punct de vedere al configuratiei. Laptopul are ecran Full HD, IPS, touchscree, 8 GB memorie si 256GB SSD spatiu de stocare. Placa video este Intel HD Graphics si sistem de operare Microsoft Windwos 10 Home edition. Toate detaliile si reducerea de 1600 de ron le gasiti AICI.