5 idei pentru vacanta ta de vara!

StilPropriu.ro vine cu o multime de oferte avantajoase pentru accesoriile de plaja. Acestea pot fi folosite atat in concediul de la mare din acest an, dar si in curtea propriei case.

StilPropriu.ro – Masa Picnic Tristar

Fie ca vorbim despre curtea propriei case, fie de o iesire in natura, aveti nevoie mare de aceasta masa de picnit de la Tristar. Masa este foarte compacta, cu top si scaune impermeabile, dotata cu clema de siguranta, astfel incat atunci cand folositi masa aceasta nu se poate prabusi. In plus, are si suport de umbrela. Toate detaliile le gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Parasol Summer’s Colour

Se anunta temperaturi crescute in aceasta vara, soarele va straluci pe cer puternic si trebuie sa va protejati impotriva razelor nocive. Acest lucru poate fi facut cu parasolul Summer’s Colour de 220cm care dispune de tub de aluminiu, fereastra de aer pentru o mai buna stabilitate, tija din firba de sticla si unghi de inclinare reglabil din metal. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

StilPropriu.ro – 3 in 1 Sit Cool

Cel mai tare scau pliabil pe care il puteti avea este acest model 3 in 1. Scaunul are si rolul de geanta termoizolanta si este foarte usor de transportat deoarece se transforma si in rucsac. Pretul sau poate fi gasit AICI.

StilPropriu.ro – Piscina Circulara cu pompa de filtrare Intex

Vara asta te poti bucura si tu si mai ales copiii tai de o piscina in curtea propriei case, fara costuri ridicate. Iti recomandam pisicina circulara cu pompa de filtrare Intex care are inel superior gonflabil, este fabricata din PVC Laminat triplu strat, are capacitate de peste 5.500l si include o pompa de filtrare de 12v. Toate detaliile le gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Barca gonflabila

Aceasta barca gonflabila are o capacitate de 3 persoane, ceea ce o face perfecta pentru a va relaxa la mare cu familia. Copiii o adora si se vor simti precum capitanii propriei barci. Varsta minima recomandata este 6 ani. Oferta include un kit de reparare punctie, franghie pentru a trage barca, 2 supape de siguranta. Toate detaliile le gasiti AICI.