FOTO EXPLICATIE: 5 efecte terapeutice ale sucului de VARZĂ. Cum se prepară

Varza este folosită pentru tratarea multor probleme de sănătate încă din cele mai vechi timpuri. Oamenii de ştiinţă i-au evidenţiat proprietăţile terapeutice în urma numeroaselor studii.

Sucul de varza, consumat rece sau cald, are numeroase beneficii.



Calmeaza durerile



Cu suc de varza (la temperatura camerei) se pot unge incheieturile, pentru o mai mare eficienta in alungarea durerii. In cazul durerilor persistente, se recomanda suc cald. Se bea cate o jumatate de pahar, de doua-trei ori pe zi.



Detoxifiaza organismul



Cea mai importanta proprietate a sa este de dezintoxicare, avand o afinitate deosebita pentru toxine, pe care le atrage si le elimina, contribuind la curatarea organismului de “deseurile” care intretin boala.



