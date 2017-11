5 alimente-minune ale toamnei pe care le mănânci rar sau deloc

Legumele si fructele reprezinta intotdeauna alegeri inteligente atunci cand este vorba despre planul alimentar.

Fiecare anotimp are propriile sale vedete, iar acum este randul toamnei sa-si prezinte trufandalele.

Iata 5 alimente-minune ale toamnei pe care le mananci rar sau deloc.

Sfecla

Nu tuturor le place gustul de sfecla, insa este una dintre cele mai benefice legume pentru organism. Este bogata in nitrati naturali. Acesti compusi imbunatatesc circulatia sangvina in corp – inclusiv la nivelul creierului, inimii si muschilor. De asemenea, nitratii naturali cresc numarul de molecule din vasele de sange si ajuta la deschiderea vaselor, permitand oxigenului sa circule intr-o cantitate mai mare, mai ficienta.

Persoanele in vasta care mananca alimente bogate in nitrati imbunatatesc circulatia sangelui catre lobul frontal, o zona asociata cu dementa, sustine un studiu publicat in jurnalul Nitric Oxide. Alimentele cu un continut ridicat de nitrati sunt benefice si in cazul persoanelor ce sufera de hipertensiune prin largirea vaselor sanguine.

Citeste continuarea pe sfatulparintilor.ro.