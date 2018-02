5 alimente care te ucid încet, dar sigur. Acum că ştii, le mai consumi?

Prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi spunea, intr-una din emisiunile TV la care a participat, ca "absolut toate produsele din magazine si supermarketuri, (teoretic - mai putin cele eco), sunt pline de chimicale".

Iata cateva alimente care te ucid incet, dar sigur pe care le gasim in magazine:



1. Pateurile vegetale si mezelurile de post



Un studiu al Asociatiei Nationale pentru Protectia Consumatorului in care au fost analizate 21 de produse de acest tip a aratat ca - exceptand doua pateuri de post care nu aveau E-uri in compozitie, toate celelalte aveau intre 3 si 12 E-uri! Crenvurstii vegetali, pateurile si salamul de soia, sunt pline de chimicale, menite sa suplineasca lipsa materiei prime - carnea, menite sa faca produsul sa semene cat mai mult la gust, miros si culoare cu alimentul pe care il imita.



2. Pateu de ficat



Retetele clasice ale fabricilor de conserve de carne de la noi nu includeau substante chimice cancerigene, exagerat de multa sare si aproape deloc ficat, cum se intampla in zilele noastre. Pe vremuri, fabricile de conserve foloseau ficat ca ingredient principal, apoi grasime de porc, carne, sare si alte condimente naturale. Astazi, majoritatea marcilor cunoscute (sau mai putin cunoscute) au un procent de 15-25 % ficat de porc - intr-o conserva de ficat de porc ! Urmeaza in compozitie slanina, sorici, faina alba de grau (!), proteina vegetala din soia, amidon din porumb, apa, sare iodata (dupa gust, fara specificarea cantitatii), zahar, carmin (colorant), gluten (agent alergen), nitrit de sodiu (E-250) pe post de conservant (potential cancerigen), E-uri pentru colorare din belsug, potentiatori de gust si mai multe tipuri de substante conservante deodata.



3. Crenvursti de pui



Contin 40% carne scoasa mecanic, 60% apa si slanina. 10 kg de crenvursti contin 4 kg de piept de pui. Carnea scoasa mecanic de pe oase este macinata fin, impreuna cu slanina, piele de pui, apoi totul se combina cu apa, condimente, amidon si soia. In final, se coloreaza cu carmin si se formeaza crenvurstii, ambalati in membrane, care se fierb si se afuma inainte de a fi plasati in pungi de plastic, pentru vanzare. Acesti crenvursti sunt un pericol pentru sanatate, continand grasimi care ne pot imbolnavi de boli vasculare, cresc colesterolul, putand duce la obezitate si osteoporoza.



4. Branza topita cu cascaval



Ingrediente: branza 30%, apa, cascaval 23%, lapte praf degresat, amidon din cartof, unt, saruri de topire (E-452, E-339), corector de aciditate: carbonat de sodiu, branza topita. Este un produs obtinut prin topirea si amestecarea ingredientelor la care se adauga un polifosfat (E-452) care determina asimilarea lenta de calciu, magneziu si fier, ducand la atrofierea oaselor si depunerile de calciu, respectiv E-339, care emulsioneaza si protejeaza grasimile fata de rancezire si stabilizeaza culoarea. Are efect laxativ si poate tulbura echilibrul calciu/fosfor, scrie bzi.ro.



5. Cascaval fara branza



Produsul este facut pe baza de uleiuri vegetale si cazeina. Ingrediente: apa, uleiuri vegetale 28%, cazeina 10%, sare de mare, emulgatori: difosfati de sodiu si citrati de sodiu, aroma edam, conservant: acid ascorbic, gelifiant: caragenan, colorant: beta caroten. Produsul nu are nimic comun cu nici un fel de branza. Contine cazeina, extrasa din laptele de vaca sau de oaie si un amestec apa, uleiuri vegetale, sare de mare, emulgatori conservant, gelifiant si colorant, mixate la nivel industrial si condimentate cu o suspecta "aroma edam", care nu are nici o legatura cu branza Edam, un produs tipic olandez. Este recomandat pentru sandwich-uri, salate si pizza.