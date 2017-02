4 zodii de femei cu care trebuie să faci dragoste măcar o dată în viaţă

Experienta de alcov e importanta pentru fiecare dintre noi. Rolul pe care il jucam in timpul unei partide de amor, atingerile care ne fac placere sunt esentiale pentru ca sexul sa fie pe placul ambilor parteneri. Dar, pentru ca asa e in viata, unele persoane pot mai mult.

Daca atunci cand vine vorba despre numarul partenerilor, in cazul femeilor este un subiect tabu, in cel al barbatilor este motiv de mandrie. Iata care sunt cele patru zodii de femei cu care merita sa ai parte macar de o experienta sexuala:

Scorpion

Femeia Scorpion se stie ca este dotata cu o sexualitate aparte. Adora sa faca amor si reuseste sa atraga cu usurinta barbatii in dormitorul sau. Ii place sa fie dominata, dar si sa preia controlul din cand in cand. Vede sexul ca pe o activitate eliberatoare, care o ajuta sa devina femeie in adevaratul sens al cuvantului.

Sagetator

Femeia nascuta in Sagetator este foarte jucausa si spontana cand vine vorba despre sex. Cu ea vei avea parte cu siguranta de o partida de amor reusita. Stie ce vrea si stie ce si cum sa ceara.

Gemeni

Femeia nascuta in zodia Gemeni este dotata cu foarte multa creativitate. In plus, energia pe care o detine ii creeaza o pofta continua de sex. Are fantezii demne de filmele erotice.

Taur

Femeia Taur nu este deloc pudica, motiv pentru care se dezlantuie in dormitor fara niciun fel de inhibitii. E o adevarata maestra intr-ale sexului, unde implica mult si latura emotionala, scrie ele.ro. Emana senzualitate prin toti porii, iar experienta cu ea va fi una de neuitat.