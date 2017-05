4 fructe care previn cancerul

Vitaminele și mineralele pe care le conțin fructele sunt esențiale în menținerea sănătății organismului. Chiar dacă cele 4 fructe nu vindecă cancerul, ele pot contribui la prevenirea lui și la întărirea sistemului imunitar. Include-le în dieta ta!

Avocado



Este sursă bogată de grăsimi sănătoase și antioxidanți, cei din urmă luptă împotriva radicalilor liberi care afectează ADN-ul și provoacă creșterea celulelor canceroase. Avocado mai conține și vitaminele C și E, dar și caroteroizii (betacaroten, alfacaroten și zeaxantină), care previn cancerul de sân și de colon. Bucură-te de acest fruct delicios incluzându-l în salate sau smoothie-uri.



Ananas



Unul dintre fructele anticancerigene iubite de toată lumea este, fără îndoială, ananasul. Acest fruct exotic conține bromelaină, o enzimă care descompune proteinele și combate celulele canceroase. În plus, bromelaina are proprietăți antiinflamatoare și anticoagulante, care combat eficient durerea și întăresc imunitatea. Asta înseamnă că fructul este benefic și pentru oamenii care suferă de artrită.



