4 cauze care îţi încetinesc şi distrug creierul

Creierul este bombarbat zi de zi cu sute de mii de informatii pe care trebuie sa le proceseze. Unele dintre ele folositoare, altele nu. Le asaza pe fiecare in sertarase si le scoate cand are nevoie. Exista si „hoti” de creier, iar acestia il fac sa functioneze la capacitate tot mai redusa. Iata care sunt vinovatii si ce trebuie facut ca sa-i stopam.

1. Stresul



Expunerea zilnica la un mediu stresant creste nivelul hormonului numit cortizol. Aceasta substanta excitanta tine in tensiune neuronii si in final ii distruge.



Remediul: Socializeaza! Un studiu realizat la Harvard timp de 6 ani pe un grup de peste 16.500 de persoane a relevat faptul ca aceia care aveau un numar mare de persoane cu care relationau aveau si cea mai mica rata de declin al memoriei. Concluzia: intalniti-va cat mai des cu prietenii si familia. Nivelul stresului va fi din ce in ce mai mic, la fel si raspunsul „chimic” din creierul vostru.





2. Colesterolul



Grasimea se depune pe vasele de sange si le ingusteaza. Ganditi-va cat de inguste sunt oricum cele de pe creier. Daca nu ai grija de colesterol, un vas de sange intracranian se poate bloca oricand. Atacul cerebral se produce atat de repede incat nici n-ai mai apuca sa-ti dai seama.



Citeste continuarea pe sfatulparintilor.ro.