4 alimente de post săţioase, care nu îngraşă

Rezervele organismului de proteine, fier, calciu, zinc, vitamina B12 si vitamina D scad in cazul celor care tin post.

Pentru a ne pastra energia in perioada postului, putem apela la alimente ca:



Fasolea - O cana de fasole ne ofera o treime de fier si din proteinele necesare pe zi. Fibrele din fasole ajuta la scaderea colesterolului. Fasolea este si o sursa de potasiu, zinc si vitamina B.



Nucile - Arahidele, alunele de padure, migdalele, fisticul si alte fructe oleaginoase. Sunt bogate in zinc, vitamina E si grasimi Omega-3, foarte benefice pentru organism, consumate in cantitati moderate. Migdalele contin de asemenea mult calciu, scrie bzi.ro.



Cerealele – Sunt o sursa bogata de vitamina B12, fier, calciu si alti nutrienti. In perioada postului, nu se consuma oua, ceea ce duce la un deficit de vitamina B12, iar cerealele pot suplini acest deficit. Cerealele, consumate periodic, ajuta la scaderea colesterolului si reduc riscul cancerului de colon sau alte tulburari digestive.



Lintea- La fel ca fasolea, si lintea face parte din categoria leguminoaselor si reprezinta o sursa buna de proteine si de fibre. Lintea, spre deosebire de alte leguminoase, contine de doua ori mai mult fier. Acidul folic si mai multe vitamine B se regasesc in linte, acestea fiind mai ales importante pentru femeile insarcinate.