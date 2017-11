4 afecţiuni ale inimii care îţi pun în pericol viaţa şi cum te poţi proteja de ele

Afectiunile inimii sunt o amenintare constanta in viata noastra si, cu cat le cunoastem mai bine, cu atat putem sa ne luam masurile de preventie adecvate.

1. Ateroscleroza



Ateroscleroza reprezinta depunerea de grasimi in artere, fiind o tulburare a metabolismului grasimilor. Procesul de instalare a aterosclerozei evolueaza diferit, in functie de persoana, varsta si stil de viata. Primele depuneri de grasime au loc in primii ani de viata si sunt accentuate de un stil de viata nesanatos. Studiile de specialitate au aratat faptul ca, dupa anii 1920, in emisfera vestica a lumii a aparut o adevarata epidemie de ateroscleroza care s-a datorat, pe langa fumat, si consumului masiv de acizi grasi polinesaturati care au luat forma uleiurilor ieftine si a margarinei.



2. Hipertensiunea arteriala



Hipertensiunea arteriala produce, zilnic, mii de victime, fiind principalul motiv de prezentare la medic. Aproximativ 25% din populatia adulta a tarilor industrializate este afectata de hipertensiune, care mai este numita si „ucigasul tacut”, si se estimeaza ca, pana in anul 2025, numarul persoanelor care sufera de hipertensiune va creste cu pana la 30%. Peste 75% dintre bolile cardiovasculare se datoreaza hipertensiunii arteriale, fumatului si colesterolemiei crescute.



