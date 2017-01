3 zodii obsedate de partener. Ele transformă dragostea în boală curată

Obsesia pentru control intr-o relatie nu este specifica doar barbatilor. Exista femei carora le place sa detina fraiele unei relatii, sa aiba sentimentul ca ele decid viitorul in cuplu. Doar ca ele ajung o povara pentru partener, intrucat dezvolta adevarate obsesii fata de el.

Iata in ce zodii sunt nascute femeile care ii pot transforma viata unui barbat intr-un adevarat calvar:

Capricorn

Femeii Carpricorn ii place sa fie sefa si nu doar la munca, ci si acasa. Partenerul sau trebuie sa fie supus, sa nu ii iasa din cuvant. Si e greu sa traiesti alaturi de o astfel de femeie. Nu e dispusa sa ii ierte niciun fel de greseala, insa atunci cand iubitul sau vrea sa isi recastige libertatea nu este lasat. Crizele sale de gelozie dezarmeaza pe oricine. Are o forta dominatoare incredibila, ii place sa comande, sa conduca din umbra.

Berbec

Femeia din aceasta zodie este una dintre cele mai posesive femei. Are simtul proprietatii atat de bine dezvoltat incat nu ii place sa se simta amenintata, scrie ele.ro. Din acest motiv, devine extrem de geloasa daca simte pericolul prin preajma, daca observa ca cineva isi doreste ceea ce are ea. E pur si simplu obsedata de partenerul sau, ii place sa se impuna in relatie, sa fie ascultata. Barbatul perfect pentru ea e cel care ii accepta personalitatea dominatoare.