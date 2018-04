3 zodii mereu nemulțumite în dragoste

Zodii nemulţumite în dragoste

În horoscop există 3 nativi care întotdeauna vor mai mult de la relație și nu se mulțumesc cu nimic. Descoperă în articolul de mai jos care sunt aceste zodii și cum sunt ele în dragoste!

Balanță



Balanța este una dintre cele mai pretențioase zodii, pe toate planurile. Niciodată nu este mulțumită cu ceea ce are și își dorește mai mult atât de la cei din jur, cât și de la ea. În momentul în care în relația de cuplu există tensiuni, Balanța se învinovățește și are impresia că din vina ei se întâmplă toate lucrurile rele.



Atunci când își dorește cu ardoare ceva, Balanța are foarte mare încredere în partenerul ei, dar la final se declară nemulțumită, în ciuda faptului că rezultatele sunt bune. Cere foarte mult de la iubitul ei și nu ezită să îi atragă atenția de fiecare dată când are ocazia. Un aspect foarte important din viața ei care atrage majoritatea nemulțumirilor îl reprezintă banii.



