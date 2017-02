3 zodii de femei pe care toţi bărbaţii le adoră Sunt PERFECTE, din cap până în picioare   

Au un farmec aparte, emana sex-appeal, fiind cuceritoare de la prima vedere. Vorbim despre zeitele zodiacului, acele femei pe care barbatii le adora pur si simplu.

Iata in ce zodii sunt nascute femeile care au barbatii la picioarele lor:

Leu

Femeia Leu este una dintre cele mai puternice din zodiac. Ea reuseste sa se faca remarcata in multime prin simpla sa prezenta. Are mereu grija cum se afiseaza in lume, ceea ce inseamna ca nu iese niciodata nearanjata din casa. Mersul sau este suplu, mandru, mereu cu pieptul in fata si cu barbia ridicata. Radiaza pasiune. E ultra sexy si chiar le creeaza barbatilor un usor disconfort, intrucat se simt stanjeniti de stralucirea ei. Leoaica are o frumusete iesita din comun, emanad un magnetism aparte.

Scorpion

Femeia Scorpion isi vrajeste pur si simplu "victimele" din priviri. Odata ce ai cunoscut-o, vei ramane marcat de prezenta sa. Este seducatoare si condamna la iubire orice barbat. Are parul frumos, bogat, este feminina, fatala. Vocea sa misterioasa atrage ca un magnet, intoarce capete. Reuseste sa ii impresioneze rapid pe interlocutorii sai, care nu s-ar mai da dusi de la discutii. Isi iubeste corpul, motiv pentru care isi evidentiaza calitatile fizice, avand foarte mare incredere in ea, scrie ele.ro.

Sagetator

Eleganta, mandra, semeata. Sagetatoarea are o frumusete rapitoare, este captivanta prin modul sau de a fi. Arata bine din cap pana-n picioare, avand un corp demn de invidiat. Privirile sale revarsa flacari ale pasiunii interioare. Comunica foarte usor, reusind sa cucereasca pe barbatii din jurul sau cu cateva cuvinte. Vocea sa este calda, dar ferma, iar atunci cand strange mana o face cu putere, asemenea unui barbat. Toate acestea ii lasa pe admiratorii sai fara drept de apel.