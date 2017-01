3 zodii de femei fără Dumnezeu. Fereşte-te din calea lor!

Unele femei au un simt de conservare atat de puternic incat ar fi in stare sa calce pe cadavre doar ca sa-si atinga scopurile. Nu le pasa ce cred ceilalti, pentru ele e important doar sa le fie lor bine. De aceea, e de preferat sa nu le stai in cale atunci cand si-au pus cate ceva in minte.

Iata in ce zodii sunt nascute femeile fara niciun Dumnezeu:

Scorpion

Femeia fara niciun Dumnezeu e, prin definitie, cea nascuta in Scorpion. E deosebit de razbunatoare, nu uita si nu iarta. Moralitate? Ce este aceea? Minte cu nerusinare doar ca sa-si apere pielea si n-o intereseaza deloc daca lucrurile pe care le lanseaza in eter ar putea face rau cuiva. E extremista si deloc rationala, se abate de la reguli cu zambetul pe buze.

Capricorn

Vorbim despre una dintre cele mai dominatoare femei, cea care nu are viata personala, ci doar cariera. E mega serioasa si fuge de sentimentalism ca, vorba aceea, dracu de tamaie. E arivista si snoaba in acelasi timp, e lipsita de diplomatie si poate da dovada de multa rautate cand o superi sau daca nu te ridici la standardele ei.

Balanta

Balanta apreciaza lucrurile doar dupa starea ei emotionala. Daca ei nu ii e bine, orice ai face nu ii intri in gratii. Uita de orice urma de umanitate atunci cand i se pare ca incerci sa ii subminezi autoritatea, scrie ele.ro. Se teme ca i se va intrezari vulnerabilitatea si atunci iese la atac. Face tot posibilul sa aiba ultimul cuvant, fiindca asta ii da impresia ca are forta.