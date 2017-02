3 zodii de femei care au puterea de a presimţi PERICOLUL. Citesc oamenii dintr-o privire

"Miros" de la o posta mincinosii si stiu cum sa stea cat mai departe de ei. De asemenea, au fost harazite cu un har special, acela de a presimti apropierea unui dezastru. Vorbim despre femeile speciale, cele care pot sa vada dincolo de aparente.

Trei sunt zodiile care dau acest gen de femei. Afla daca te numeri printre ele!

Scorpion

Probabil ca nimeni nu reuseste mai bine decat femeia Scorpion sa vada lucrurile atat de profund. Nativa are o abilitate aparte de a citi gandurile oamenilor, de a le intui intentiile, iar acest lucru vine din siguranta sa de sine. Puterile sale sunt magice si o fac sa straluceasca acolo unde nicio alta femeie nu ar reusi.

Rac

Pentru a putea sa ofere tot ce are ea mai bun, femeia Rac are nevoie de o intuitie puternica, motiv pentru care si-o cultiva cu nesat. Misiunea sa incredintata de Cel de Sus este sa le arate oamenilor ce inseamna iubirea divina, scrie ele.ro. Are puterea de a localiza si imobiliza raul.

Pesti

Femeia Pesti e armonioasa din toate punctele de vedere. Are un suflet de aur si tocmai de aceea nu se poate inconjura decat de oameni la fel ca ea. Ii identifica rapid pe cei care au intentii ascunse, necurate si ii inlatura. Se face cu usurinta placuta, este delicata si calda si reuseste sa transmita binele si frumosul.