3 zodii de bărbaţi care NU ştiu să facă dragoste. Sunt DEZASTRU în dormitor

Ar vrea sa se poata lauda cu performante in alcov, insa in realitate nu prea sunt buni de nimic. La prima vedere sunt romantici si iubitori, dar cand ajung in dormitor isi dau seama ca au o problema: nu stiu ce sa faca. Vorbim despre barbatii stiu doar in teorie ce inseamna sa faci sex ca la carte. Practica, in cazul lor, lasa de dorit.

Pentru ca e bine sa fii pusa in tema si la acest capitol, in continuare iti vom spune in ce zodii sunt nascuti acest barbati dezastru in dormitor.



Pesti



Barbatul Pesti nu face mai nimic pentru a condimenta viata de alcov. La el, toate partidele de amor sunt aproape identice. Nu se pricepe sa varieze meniul, astfel ca risti sa te plictisesti. Preludiul lung nu se incheie intotdeauna pe atat de spectaculos precum te-ai fi asteptat. Te copleseste cu dragalasenii si uiti de la ce ai plecat, scrie ele.ro.



Fecioara



Nativul Fecioara e constient ca nu exceleaza in dormitor, de aceea va si intarzia foarte mult momentele intime. Problema mare e ca vei ramane cu amintiri neplacute dupa prima noapte de amor si e posibil sa nu ii mai dai o a doua sansa. El e greu de multumit, dar nici el la randul lui nu prea stie ce are de facut pentru a-si satisface partenera.



Capricorn



Alte lucruri sunt importante pentru Capricorn, nu sexul. Prioritara e cariera si va renunta cu bucurie la o partida de amor pentru a-si rezolva cateva dintre treburile pe care le considera mult mai importante si mai urgente. Oricum, nici performantele sale sexuale nu sunt la cote inalte, esuand lamentabil de multe ori. Pentru el, amorul este mai degraba un moft, motiv pentru care s-ar putea sa nu prea ai parte de el.