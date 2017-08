3 zodii de bărbaţi buni de pus la rană. Sunt perfecţi!

Multe femei sunt convinse ca barbatul perfect nu exista. Ei bine, astrele spun ca exista, doar ca trebuie cautat ceva mai bine. Il recunosti dupa semnul zodiacal, dar si dupa cateva calitati aparte: are atitudine, e puternic, e harnic, tandru, frumos si are simtul umorului.

Iata care sunt zodiile care dau barbatii buni de pus la rana:



Varsator



Barbatul Varsator este unul altruist, gata sa sacrifice totul pentru persoana de langa el. Se dedica trup si suflet familiei, este foarte fidel si sunt extrem de rare situatiile in care acesta calca stramb. E bland si linistit, idealist, uneori prea cu capul in nori, dar suficient de atent incat sa te surprinda.



Rac



Racul e bun la casa omului. E mereu de ajutor, gata sa sprijine si sa-si asume sarcini in gospodarie. Nu va lasa femeia sa duca tot greul casei, ci o va proteja si o va ajuta sa se dezvolte, punand-o mereu pe primul loc. Nu va face nimic fara sa se consulte cu ea.



Fecioara



Nativul Fecioara este responsabil, saritor, dar si exigent cu cei pe care ii ajuta. De multe ori, prefera sa isi asume el anumite sarcini pentru a fi sigur ca sunt duse la indeplinire asa cum trebuie. E amuzant si stie cum sa te faca sa zambesti, chiar daca nu esti in cea mai buna stare de spirit, scrie ele.ro.