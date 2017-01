3 zodii cu puteri paranormale. Citesc gândurile şi viitorul

Sa intuiesti ceea ce se va intampla in curand tine atat de o abilitate supranaturala, cat si de o inteligenta aparte, venita in special dintr-o hipersensibilitate de care nu toata lumea e capabila. Experiente premonitorii e posibil sa fi trait fiecare dintre noi macar o data in viata, insa puteri paranormale, de citire pur si simplu a viitorului, au doar cateva zodii.

Pesti

Persoanele nascute sub acest semn astral sunt extrem de sensibile si tocmai din acest motiv si reusesc sa citeasca dincolo de cuvinte si de fapte. Au premonitii care vin cel mai adesea ca mesaje din universuri paralele. Daca isi cultiva aceasta latura, pot ajunge unii dintre cei mai buni analisti si consilieri in domenii care au impact asupra viitorului, scrie ele.ro.

Varsator

Varsatorul, in ciuda impresiei pe care o lasa, de persoana distrata, cu capul in nori, este foarte profund. E in stare sa sondeze partile cele mai intuncate ale subconstientului si sa descopere mistere nebanuite. Multe lucruri li se dezvaluie in vis si abia cand sunt transpuse in realitate realizeaza cele petrecute.

Fecioara

Persoana nascuta in Fecioara este foarte ambitioasa si foarte riguroasa. E atenta la toate detaliile si se foloseste de informatiile pe care le dobandeste pentru a specula slabiciunile celorlalti. O ajuta o capacitate extrasenzoriala cu care este inzestrata si prin intermediul careia anticipeaza, ghiceste pur si simplu ceea ce urmeaza sa se intample.