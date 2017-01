3 zodii cu GHINION maxim în 2017, anul Cocoşului de Foc. Va fi vai de ele!

Anul Cocosului de Foc incepe la 28 ianuarie 2017 si se sfarseste la 15 februarie 2018. Anul promite sa fie un an al marilor reusite, cu conditia ca acestea sa fie precedate de multa munca si rabdare. Totusi, sunt si zodii care nu vor avea parte tocmai de lucruri bune. Cel mai mare ghinion il vor avea insasi tocmai persoanele nascute sub acest semn.

Iata care sunt zodiile din zodiacul chinezesc care vor avea parte de un an nefast:

Cocosul

Anul care coincide cu semnul nativului este considerat un an nefast pentru acesta. Este un an al schimbarii, al efemerului. Ii va lipsi norocul in dragoste, iar daca nu sunt precauti, vor avea chiar ghinion. Nu este cel mai potrivit an pentru a incepe o relatie, iar pentru cei care sunt deja angrenati intr-o relatie pe termen lung va fi greu sa o mentina.

Iepurele

Iepurele va fi antrenat in situatii dificile, fiind nevoie sa dea dovada mereu de o cat mai mare diplomatie in interactiunea sociala. Profesional, lucrurile nu merg deloc bine si trebuie sa riste prea mult, chiar sa isi forteze norocul pentru a putea castiga cate ceva in plan financiar si in cariera, scrie ele.ro.

Cainele

Creativitatea si spiritul de initiativa intra intr-un anumit soi de letargie. Nu stralucesc deloc in viata sociala si nu primesc recompense materiale, astfel ca vor ajunge sa se chinuie pentru supravietuire. Vor avea de infruntat un rival puternic in afaceri sau in viata personala.