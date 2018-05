3 zodii cărora nu le pasă de nimeni şi de nimic. Îţi pot face rău cu ochii închişi

Exista trei semne zodiacale carora nu le pasa deloc de cei din jur si ar face orice pentru a-si atinge obiectivul.

Iata despre cine este vorba:



1. GEMENI



Nu-ti pasa de nimeni si de nimic. Daca cineva ar incerca sa-ti raneasca sentimentele, oricum nu ai simti nimic. Daca cineva ar sparge o farfurie peste sentimentele tale, tot ce ai face ar fi sa ceri o noua farfurie. Avantajul tau este ca ai doua personalitati, asa ca in momentul in care una din ele devine mai sensbile, o poti folosi imediat pe cealalta.



2. VARSATOR



Nu iti pasa de nimic. Atunci cand ceva reuseste sa te emotioneze, nu dureaza prea mult. In cateva zile oricum nu iti va mai pasa. Stii ca oamenii nu vor sa fie in preajma ta, insa nu te intereseaza prea mult.



3. SAGETATOR



Asa cum iti spune si numele, poti trimite o sageata direct in inimile persoanelor din jurul tau. Insultele tale sunt dureroase, calculate si facute sa distruga. Nu iti pasa ca i-ai putea face pe cei de langa tine sa sufere, atat timp cat tie iti este bine, srie girly.ro.