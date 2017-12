FOTO EXPLICATIE: 3 zodii care vor avea de luat o decizie grea în 2018. Vor simţi pe pielea lor durerea

Viata nu aduce intotdeauna numai surprize placute, ci vine si cu doza sa de amar. Trei dintre zodii vor trai pe pielea lor nefericirea, in 2018. Si vorbim despre necazuri in dragoste, care duc la rupturi definitive.

Iata care sunt zodiile care se vor desparti de partener pana la finele lui 2018:



Berbec



Incepi anul perfect, ai impresia ca traiesti in armonie cu partenerul, dar ceva se strica in relatie in primavara lui 2018, iar lucrurile evolueaza rapid spre o despartire definitiva. O veti lua pe drumuri diferite, iar despartirea va fi una decenta, fara scandaluri si fara razbunari.



Scorpion



Din relatia ta actuala lipseste comunicarea, motiv pentru care te confrunti adesea cu partenerul de viata, iar disputele dintre voi ies cu scantei. Realizezi si tu ca o astfel de relatia nu poate continua, motiv pentru care inca din primele zile ale lui 2018 decizi sa transezi cat mai rapid situatia.



Pesti



Partenerul de viata nu mai suporta sensibilitatile tale si chiar daca stie ca vei suferi mult, va face primii pasi spre o despartire pe la mijlocul verii viitoare. Realizezi si tu ca nu mai primesti aceeasi doza de atentie ca pana acum. Nu ti-e usor sa accepti ceea ce ti se intampla, motiv pentru care te vei refugia in munca.