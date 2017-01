3 zodii care trăiesc marea dragoste în 2017. Anul celor mai bune alegeri

2017 e abia la inceput, insa se anunta extrem de benefic in plan amoros cel putin pentru trei zodii. Acestea au parte de o infuzie de dragoste in vietile lor si experimenteaza iubirea in moduri cu adevarat speciale in noul an!

Capricorn

Anul 2017 va fi un an minunat in materie de iubire pentru nativele Capricorn. Au parte de intamplari surprinzatoare, de parca universul ar picta momente de iubire perfecte, special pentru ele. Daca se afla de mai multa vreme intr-o relatie, vor simti ca se reindragostesc de aceeasi persoana, flacara pasiunii se va reaprinde. Iar daca sunt singure, au sansa sa traiasca momente frumoase alaturi de persoane speciale, care le vor face sa se simta vii si autentice.

Gemeni

Femeile nascute in zodia Gemeni se vor bucura de o perioada excelenta in acest nou an. Vor trai momente incitante si romantice alaturi de persoana pe care o iubesc. Va fi un an dinamic in ceea ce priveste iubirea, iar acest lucru le va da o energie speciala pentru tot ceea ce fac. Semne bune anul are si pentru nativele singure.

Sagetator

2017 va fi un an plin de dragoste si pasiune pentru nativele Sagetator. Relatiile amoroase primesc o doza neasteptata de magie, care le face fericite, scrie ele.ro. Daca sunt de multa vreme intr-o relatie, vor gasi modalitati de a trai experiente noi alaturi de persoana iubita. Daca sunt singure, atunci e foarte probabil sa experimenteze mai multe relatii romantice, mai multe aventuri in acest an.