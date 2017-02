3 zodii care par pâinea lui Dumnezeu, dar îţi calcă sufletul în picioare

Le sorbi vorbele din priviri, ii adori, ii divinizezi. Te fac sa crezi ca langa ei viata e perfecta, dar, cand totul e mai bine si mai frumos, dispar, lasand in urma un gol urias. Vorbim despre zodiile care dau cei mai periculosi oameni pentru sufletul tau.

Gemeni

Geamanul zboara din floare in floare, spune ca nu insala niciodata, se indragosteste repede si ii trece repede. Are puterea de a cuceri dintr-o singura privire, dar, odata ce a obtinut ceea ce isi doreste, pleaca fara niciun fel de explicatie. Are puterea de a manipula femeia de langa el si de a asocia relatia cu jocuri complicate si cu nepasare. Fiind foarte inteligent, poate distruge psihic orice persoana i se impotriveste prin mustrari, critici si ironie.

Fecioara

Simpaticul si timidul barbat din zodia Fecioara nu iti lasa nicio clipa impresia ca e in stare sa joace la doua capete. Vei fi uimita sa afli ca, perfect cum pare, a reusit sa duca in paralel doua relatii. Si asta pentru ca are darul de a frange inimi pe banda rulanta si nu se poate opri la o singura partenera. Sarmul sau este cuceritor, insa nu toate femeile se ridica la nivelul dorit de Fecioara, motiv pentru care le va parasi fara remuscare, scrie ele.ro.