3 zodii care îi iartă mereu pe cei care le-au greşit. Dar NU UITĂ!

Sa ai puterea de a ierta este o calitate uriasa, pe care, insa, nu multi o au. Sa ai deschiderea sa intelegi de ce ti-a gresit cineva sau chiar de ce te-a tradat este dovada de inteligenta suprema.

Dar sunt putini cei care reusesc o astfel de performanta. Cei care o fac sunt nascuti cu precadere in urmatoarele 3 zodii:

Taur

Persoanele nascute in zodia Taur se supara usor, dar la fel de usor si inteleg ca trebuie sa ierte. Chiar daca initial se poarta ca si cum ar fi cazut cerul pe ele, au capacitatea de a lasa de la ele si de a pune lucrurile in balanta, extragand partea buna din orice greseala. Nu te astepta insa sa uite prea repede. E posibil sa pastreze o distanta moderata, sa fie circumspecte in ceea ce te priveste.

Varsator

Si Varsatorii pot ierta cu usurinta. Dar, daca se intampla sa faci ceva gresit, cel mai bine este sa porti o discutie cu acest nativ. Cand iti va intelege motivele ii va fi mai usor sa ierte cele intamplate. E in natura lor sa ierte totul de teama de a nu intra in conflicte inutile mai tarziu.

Rac

Iarta, dar nu uita. Cam acesta este principiul pe care merg Racii. Oricum, e mult mai bine decat nimic. Trebuie sa stii ca sunt persoane generoase, iar daca le dovedesti ca faci tot posibilul sa-ti indrepti greselile comise, vor inchide ochii si iti vor mai da o sansa, scrie ele.ro.