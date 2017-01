3 semne că pisica ta este cu adevărat fericită în familia ta

Pisicile si-au facut reputatia de a nu fi niste animale de companie la fel de afectuoase cum sunt cainii, insa orice posesor de pisica stie ca ele au propriile lor metode de a le arata stapanilor ca ii iubesc.

Pisicile sunt animale independente si nu au nevoie de la fel de multa atentie ca un caine. Sunt capabile sa se joace singure, dorm in jur de 16-18 ore pe zi si, din cand in cand, le dau semnale stapanilor ca vor sa fie mangaiate si alintate.



Pentru ca este atat de greu sa le citesti comportamentul, multe stapane de pisici se intreaba daca felina lor este cu adevarat fericita sau daca ii lipseste ceva. Iata care sunt semnele care iti spun ca pisica ta este perfect multumita:



1. Are pofta de mancare tot timpul



Pisicile fericite au un apetit sanatos pentru mancare si abia asteapta urmatoarea masa. Unele isi manipuleaza stapanii sa le dea mai multa mancare, insa hranirea excesiva a pisicilor, in special a celor crescute in casa, creste riscul de obezitate si de aparitie a unor boli. De aceea, daca vrei ca pisica ta sa fie sanatoasa, jucausa si activa, este important sa o hranesti cu o mancare de pisici gustoasa, care sa contina multe vitamine si minerale si sa fie lipsita de aditivi sau conservanti.



2. Devine „vorbareata” adeseori



Unele pisici sunt mai vocale decat altele, insa cele mai multe incep adevarate „conversatii” cu stapanii lor, cand sunt satule si odihnite. Asta inseamna ca pisica ta iti va raspunde mieunand de fiecare data cand vorbesti cu ea. Daca pisica ta este insa tacuta de fel si devine brusc excesiv de vocala, este posibil sa fie deranjata de ceva sau sa nu se simta bine.



3. Pisica ta toarce non-stop



Este drept ca pisicile incep sa toarca si atunci cand sunt speriate, bolnave sau ranite, insa atunci cand felina ta se lipeste de tine si toarce puternic, acesta este un semn clar ca este fericita si multumita, scrie garbo.ro.