3 planete retrograde, începând din aprilie. Cum îți afectează tot anul

In aceasta luna, nu mai putin de trei planete vor incepe miscarea retrograda. Este vorba despre Jupiter, Saturn si Pluto.

Ce efecte au planetele retrograde asupra vietii tale?



Inainte de a intra in panica, trebuie sa stii ca aceste trei planete nu au o influenta la fel de puternica precum Mercur. Sunt considerate drept planete „indepartate” in astrologie, care guverneaza aspecte abstracte ale vietii noastre precum intelepciune, putere sau credinta.

Desi sunt importante, aceste concepte probabil nu se afla in topul prioritatilor tale de zi cu zi.







Descopera cum iti vor afecta viata cele trei planete care devin retrograde in aprilie 2019:



Jupiter retrograd in perioada 10 aprilie – 11 august 2019



Guvernatorul zodiei Sagetator, Jupiter este planeta norocului, a intelepciunii si a expansiunii. Este un fel de profesor intelept al sistemului solar. Atinge acele aspecte ale vietii care au legatura cu norocul si cunoasterea, dar si modul in care folosim aceste doua elemente.



Citește continuarea pe andreearaicu.ro.