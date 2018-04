22 aprilie: întunecatul Pluto retrograd. Ce aduce pentru zodia ta planeta morţii şi a regenerării

Planeta puterii, transformarii si a intensitatii absolute te poate face sa iti vina sa fugi si sa te ascunzi. Insa nu te teme. Pluto retrograd 2018 este un moment super potent ca sa iti imbratisezi umbra si sa o scoti la lumina.

Pluto retrograd are loc o data pe an iar in 2018 incepe de duminica, 22 aprilie, in Capricorn, si se incheie dupa cinci luni, pe 30 septembrie 2018, tot in Capricorn.



Toate ciclurile retrograde ale unei planete ne permit sa ne reintoarcem la “locul faptei” si ne intrebam “de ce am de-a face cu asta din nou?”. Asta e menirea unui retrograd – orice aspect care iti apare in atentie trebuie sa fie trait de mai multe ori ca sa iti inveti lectia.



In timp ce efectul lui Pluto asupra oamenilor este cunoscut ca noaptea neagra a sufletului, nu ar trebui sa ne temem de aceasta planeta daca invatam cum sa ne abandonam a ce trebuie sa ne aduca. Un tranzit al lui Pluto este unul din cele mai profunde din tot sistemul planetar. Nu este nimic mai putin decat o totala si completa transformare a unei persoane de la un fel de a fi la altul. Iar asta inseamna moarte si renastere. O parte din tine moare ca sa faca lor unui TU mai bun si nou.



Ori de cate ori o planeta cu miscare asa de lenta precum Pluto isi schimba directia, simtim energia acelei planete mai puternic decat oricand.



Pluto are o reputatie proasta in Univers, reputatie construita tot de oameni. Asta pentru ca, in timp ce oamenii se mint frumos cu privire la ce nu merge in viata lor, isi pun masti si isi ascund sub pres sau in pamant tot ce nu vor sa vada si sa stie la ei, Pluto vine si iti arata adevarul, iti scoate ce ai ascuns si ti le pune in fata ochilor, dandu-ti o noua sansa.



In functie de cum reactionezi la energia lui Pluto retrograd, el iti va aduce fie mai multa umbra, fie sansa extraordinara de a-ti vedea umbra, erorile, durerile si de a le accepta, imbratisa ca fiind parte din tine si transforma intr-o versiune mai buna a ta.



