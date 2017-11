16 județe sub COD GALBEN de la ANM, duminică dimineața

Meteorologii au emis, duminică dimineaţă, o avertizare cod galben de ceaţă valabilă pentru 21 de judeţe din întreaga ţară. Vizibilitatea va fi scăzută în unele locuri şi sub 50 de metri. Ulterior, averizarea a fost restrânsă la 16 județe.

Potrivit meteorologilor, până la ora 12:00, în mai multe localități din județele Teleorman și Giurgiu, iar până la ora 11:00 în localitățile aflate în zonele joase ale județelor Cluj, Sălaj și Bistrița-Năsăud se va semnala ceață, fenomen care determină scăderea vizibilității, local, sub 200 de metri și izolat sub 50 metri.

COD GALBEN

Valabil de la : 05-11-2017 ora 8:00 până la : 05-11-2017 ora 11:00



In zona : Județul Cluj: Zona joasa;

Județul Sălaj: Jibou, Agrij, Almașu, Băbeni, Bălan, Buciumi, Creaca, Cristolț, Cuzăplac, Dragu, Fildu de Jos, Gâlgău, Gârbou, Hida, Ileanda, Letca, Lozna, Năpradea, Poiana Blenchii, Românași, Rus, Sânmihaiu Almașului, Șimișna, Someș-Odorhei, Surduc, Treznea, Zalha, Zimbor;

Județul Bistrița-Năsăud: Beclean, Braniștea, Budești, Chiochiș, Ciceu - Mihăiești, Galații Bistriței, Lechința, Matei, Miceștii de Câmpie, Milaș, Nușeni, Petru Rareș, Sânmihaiu de Câmpie, Șieu-Odorhei, Silivașu de Câmpie, Șintereag, Teaca, Uriu, Urmeniș;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Observatii : fenomenul va fi mai intens pe văi.

COD GALBEN

Valabil de la : 05-11-2017 ora 8:00 până la : 05-11-2017 ora 10:00



In zona : Județul Olt: Caracal, Corabia, Băbiciu, Brastavățu, Bucinișu, Cilieni, Dăneasa, Deveselu, Dobrosloveni, Drăghiceni, Fărcașele, Gârcov, Giuvărăști, Gostavățu, Grădinile, Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca, Izbiceni, Mihăești, Obârșia, Orlea, Radomirești, Redea, Rotunda, Rusănești, Scărișoara, Seaca, Sprâncenata, Ștefan cel Mare, Stoenești, Studina, Tia Mare, Traian, Urzica, Vădastra, Vădăstrița, Vișina, Vișina Nouă, Vlădila;

Județul Dolj: Băilești, Bechet, Calafat, Dăbuleni, Segarcea, Afumați, Amărăștii de Jos, Amărăștii de Sus, Apele Vii, Bârca, Bistreț, Bratovoești, Călărași, Calopăr, Caraula, Cârna, Castranova, Catane, Celaru, Cerăt, Cetate, Cioroiași, Ciupercenii Noi, Daneți, Desa, Dioști, Dobrești, Dobrotești, Drănic, Galicea Mare, Galiciuica, Gângiova, Ghidici, Gighera, Giubega, Giurgița, Goicea, Întorsura, Izvoare, Lipovu, Măceșu de Jos, Măceșu de Sus, Maglavit, Mârșani, Moțăței, Negoi, Orodel, Ostroveni, Perișor, Piscu Vechi, Plenița, Poiana Mare, Radovan, Rast, Rojiște, Sadova, Seaca de Câmp, Siliștea Crucii, Unirea, Urzicuța, Valea Stanciului, Vârtop, Verbița;

Județul Mehedinți: Drobeta-Turnu Severin, Orșova, Vânju Mare, Bălăcița, Braniștea, Breznița-Ocol, Burila Mare, Corlățel, Cujmir, Dârvari, Devesel, Dubova, Eșelnița, Gârla Mare, Gogoșu, Gruia, Hinova, Husnicioara, Ilovița, Izvoru Bârzii, Jiana, Livezile, Malovăț, Obârșia de Câmp, Oprișor, Pădina, Pătulele, Poroina Mare, Pristol, Prunișor, Punghina, Rogova, Salcia, Șimian, Svinița, Tâmna, Vânători, Vânjuleț, Vlădaia, Vrata;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m

COD GALBEN

Valabil de la : 05-11-2017 ora 7:10 până la : 05-11-2017 ora 10:00



In zona : Județul Brașov: Brașov, Codlea, Făgăraș, Ghimbav, Rupea, Apața, Augustin, Beclean, Bod, Budila, Bunești, Cața, Comana, Crizbav, Drăguș, Dumbrăvița, Feldioara, Hălchiu, Hărman, Hârseni, Hoghiz, Homorod, Jibert, Lisa, Măieruș, Mândra, Ormeniș, Părău, Prejmer, Racoș, Recea, Sâmbăta de Sus, Sânpetru, Șercaia, Șinca, Șoarș, Tărlungeni, Ticușu, Ucea, Ungra, Viștea, Voila, Vulcan;

Județul Covasna:

Se vor semnala : Ceață care reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat sub 50 m

COD GALBEN



Valabil de la : 05-11-2017 ora 6:50 până la : 05-11-2017 ora 10:00



In zona : Județul Constanţa;

Județul Tulcea;



Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la : 05-11-2017 ora 6:20 până la : 05-11-2017 ora 9:00



In zona :

Se vor semnala : Ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la : 05-11-2017 ora 6:00 până la : 05-11-2017 ora 10:00



In zona :

Se vor semnala : Ceață care reduce vizibilitatea local sub 200 m și izolat sub 50 m