FOTO EXPLICATIE: 2018 va fi un an de CALVAR pentru aceste 3 zodii. Necazurile le doboară! Ghinioane la tot pasul...

Anul 2018 va fi complicat pentru o parte dintre nativi. Totul pare sa le mearga pe dos. Nu sunt multumiti de ei insisi, dar nici din partea celor din jur nu primesc prea multe aprecieri. Iubirea le joaca feste, iar sanatatea este si ea subrezita. Cu alte cuvinte, nimic nu le va merge cum trebuie in 2018 si vor spera ca anul sa treaca cu cat mai putine necazuri.

Iata care sunt cele trei zodii urmarite de ghinioane, care nu vor avea parte de liniste sufleteasca:



Gemeni



Situatiile conflictuale apar una dupa alta. Nici nu apuci sa iesi dintr-o disputa ca intri intr-alta. Va fi dificil in anul care vine sa iti sustii punctele de vedere. Iti va lipsi de multe ori diplomatia, ceea ce iti va ingreuna si mai mult relatiile cu cei din jur. Evita povestile de amor in lunile iunie si iulie.



Capricorn



Iti va lipsi altruismul, puterea de intelegere a celor din jur, care te vor vedea drept o persoana foarte egoista. Trebuie sa fii foarte atenta sa nu faci greseli la locul de munca pentru a evita neintelegerile. Prima jumatate a anului este caracterizata si de un amestec derutant de perioade bune si neplacute in dragoste.



Balanta



Unele persoane si chiar unele lucruri te tin pe loc din evolutia ta. Viata ti se poate complica dupa ce prin preajma apare o fosta iubire care isi revendica dreptul, statutul, iar tu nu stii ce sa faci ca sa o indepartezi. Daca esti singura, vei cauta iubirea in special in mai si in iunie, dar fara mare succes. Sunt chiar sanse sa suferi mult la acest capitol.