2017, anul Cocoşului de Foc în zodiacul chinezesc. Ce schimbări se produc în lume

Anul Cocoşului de Foc va fi un an al siguranţei, în care vor avea succes cei care vor să se dezvolte, chinezii fiind convinşi că vor primi, în Anul Cocoşului, exact ceea ce merită.

Directorul Institutului Confucius din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, Song Shaofeng, a declarat pentru Mediafax.ro, că anul Cocoşului de Foc va fi anul echilibrului. „Este un an al echilibrului, un an al siguranţei. Anul Cocoşului de foc va fi un an pentru cei ce vor să se dezvolte. Înainte de a intra în noul an, am curăţat casele, am cumpărat haine noi, ne-am plătit datoriile, totul pentru un nou început, pentru noul an”.

Anul Cocoşului de Foc a început în 28 ianuarie şi se va încheia în 15 februarie 2018.

Se spune că în acest an chinezii vor primi exact ceea ce merită atât din punct de vedere personal, cât şi profesional.