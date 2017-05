11 modele de ceasuri de lux, la preturi avantajoase

StilPropriu.ro – Pentru cei care stiu sa aprecieze bunul gust, luxul si eleganta, un ceas de calitate este intotdeauna o investitie buna.

StilPropriu.ro – Lista tuturor modelelor de ceasuri de lux disponibile poate fi consultata AICI.

StilPropriu.ro este un nou magazin online foarte important, un proiect marca realitatea.net, de mare incredere si cu o multime de oferte avantajoase. In cadrul acestui articol am decis sa cautam cateva dintre cele mai elegante modele de ceasuri de lux disponibile in oferta si sa vedem care sunt preturile lor. Am fost surprinsi sa vedem ca StilPropriu.ro are mari reduceri chiar si la acest capitol. Iata ofertele:

Ceasuri de lux – Bultaco

Bultaco este un brand renumit in materie de ceasuri de lux barbatesti, iar modelul din imagine este si el unul destul de impunator. Diametrul cutiei ceasului este de 43mm, este un model destul de masiv, culoarea este sobra: negru, iar materialul bratarii este silicon. Toate detaliile si pretul le gasiti AICI.

Ceasuri de lux – Casio

Desi nu este neaparat renumit pentru modelele de lux pe care le produce, am ales si din gama Casio sa va prezentam DW-6900, un ceas mare, sport, de 50mm. Ceasul are afisaj electronic si beneficiaza de garantie de la fabricant, este imposibil sa nu va faceti remarcat purtand un asemenea ceas care are culoarea rosu. Tot ce trebuie sa stiti despre acest ceas poate fi gasit AICI.

Ceasuri de lux – Ceas barbati Kenneth Cole

Continuam prezentarea cu un ceas cu design ceva mai clasic, foarte elegant, minimalist si sobru in acelasi timp. Ceasul de la Kenneth Cole are curea de piele si incuietoare de tip catarama, ceasul e de tip cuart, sfera sa are culoare argintie si afisajul clasic. Puteti vedea mai multe poze dar si pretul ceasului AICI.

StilPropriu.ro – Ceas Dama Davidoff 21161

Primul model de ceas pe care vi-l recomandam este unul de lux, destul de costisitor dar care are o reducere de peste 20% in acest moment la StilPropriu.ro. Ceasul este de dama, este foarte elegant, include garantie de la fabricant, iar diametrul cutiei este de 30mm. Culoarea sferei este sidef inchis si impermeabilitatea de 5 atmosfere. Mai multe detalii despre materialul cutiei din cristal swarovski si alte elemente, dar si pretul, pot fi aflate AICI.

StilPropriu.ro – Ceas dama Seiko

Trecem la un alt brand renumit care produce ceasuri de dama: Seiko. Modelul ales de noi nu este unul chiar atat de costisitor, precum precedentul, insa beneficiaza si el de o reducere consistenta de la StilPropriu.ro. Diametrul cutiei ceasului este de 37mm, este vorba de un ceas de tip cuart, bratara este din otel si are insertii de zirconita. Toate detaliile sunt AICI.

StilPropriu.ro – Ceas Dama Raymond Weil 5866

Un alt ceas de lux destul de accesibil, in special dupa reducerea consistenta de la StilPropriu.ro, este acest model Raymond Well. Ceasul este foarte elegant, de dimensiuni ceva mai mici, 25mm, discret, de culoare crem si cu bratara din otel. Pretul poate fi gasit AICI.

StilPropriu.ro – Ceas barbati GC Watches

Trecem la un alt capitol, ceasuri barbatesti de o calitate uimitoare, modele superbe si preturi cu mari reduceri. Primul exemplu este acest ceas GC Watches care are un diametru de 44mm, este masiv, culoarea sferei este maro si are bratara din piele. Ceasul are mecanism de tip cuart si incuietoare cu catarama. Pretul sau poate fi gasit AICI.

StilPropriu.ro – Ceas Barbati Porsche

Acest model de ceas este cu siguranta doar pentru cei cu adevarat pasionati de obiecte de lux de cea mai buna calitate. Pretul sau este unul destul de piperat dar beneficiaza de o reducere de peste 30% de la StilPropriu.ro si in plus este de o calitate incontestabila. Ceasul Porsce este de culoare neagra, rezista la o presiune a apei de pana la 10atm, materialul cutiei este cristal de safir, iar bratara este din silicon. Diametrul ceasului e de 44mm. Mai multe informatii si pretul acestui ceas superb gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Ceas Barbati Davidoff

Incheiem prezentarea cu un alt ceas de lux, insa mult mai accesibil ca pret fata de modelul prezentat mai sus. Ceasul de la Davidoff pe care vi-l recomandam este modelul 21140 cu diametru de 40mm si un design absolut superb. Ceasul prezinta o impermeabilitate de 5atm, tipul miscarii este automatic iar bratara este din otel de cea mai buna calitate. Mai multe imagini si pretul le gasiti AICI.

Ceasuri de lux – Pulsar

Tot un model cu afisaj clasic este si acest ceas Pulsar care insa are sfera cu un design ceva mai inedit, dupa cum puteti vedea si in imagine. Ceasul are diametru de 44mm si bratara este din silicon. Pretul foarte avantajos si cu mare reducere il gasiti AICI.

Ceasuri de lux – Time Force

Ultimul model pe care vi-l recomandam este Time Force, Un ceas care chiar inspira forta. Modelul are diametru de 41mm, nu este foarte mare, insa e destul de greu si impunator, avand bratara din otel si incuietoare de tip carte. In plus, ceasul este foarte rezistent si are impermeabilitate de 10atmosfere. Pretul poate fi gasit AICI.