Efectele OUG: 100 000 de angajaţi ai firmelor în insolvenţă pot avea salariul net scăzut automat

Revoluţia fiscală cuprinde şi situaţii neclare. Spre exemplu, oficialii Ministerului Finantelor Publice nu au avansat public nici o solutie pentru salariatii firmelor in insolventa (estimati la peste 100.00), aflati in pericol ca de la 1 ianuarie 2018 sa aiba salariile nete scazute ca urmare a modificarii Codului Fiscal. Intrebata in mod repetat de ziaristi intr-o conferinta de presa despre solutiile pentru acesti angajati, Oana Iacob, secretar de stat, le-a spus reporterilor ca "Daca dvs. considerati ca e necesar sa analizam suplimentar, vom analiza", anunţă hotnews.ro.

Reamintim ca, din cauza modificarii Codului Fiscal de la 1 ianuarie 2018, angajatorii care vor sa pastreze salariile nete de acum ale angajatilor trebuie sa le mareasca salariul brut.

Or, dupa cum a explicat aici Profit.ro, societatile in insolventa pot aproba cresteri salariale doar daca se afla in procedura initiala de observatie sau daca nu li s-a ridicat inca dreptul de administrare. Dupa ridicarea dreptului de administrare, doar administratorul judiciar poate lua decizii, unele conditionate si de aprobarea judecatorului sindic - adica un proces de durata.

Intrebata de ziaristi cum vor fi gestionate situatiile acestor angajati, Oana Iacob a declarat:

"Evident ca vor fi analizate si astfel de subiecte daca dvs considerati ca e nevoie, vom verifica. Vom analiza acest aspect sa vedem cifrele la care faceti referire. Ati ridicat o problema si ramane sa o analizam corespunzator. Daca dvs. considerati ca e necesar sa analizam suplimentar, vom analiza".