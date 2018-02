10 semne ca ai tensiunea mică şi ce tratament să aplici

Tensiunea mica este cunoscuta si sub denumirea de hipotensiune si se traduce printr-o tensiune arteriala care este in mod constant sub valoarea de 90/60. Unele persoane se nasc cu hipotensiune, de aceea nu pot avea niciun fel de simptome. Cu toate acestea, daca tensiunea este prea mica, poate sa afecteze circulatia sangelui din intregul organism si sa creeze ameteli si instabilitate in corp.

Orice om poate experimenta senzatia de a avea o tensiune scazuta. Pe langa persoanele care se nasc cu tensiune mica sau care o dobandesc, mai exista si momentele in care tensiunea scade brusc. Acest lucru este normal si se intampla aproape tuturor, mai ales in momentele in care te ridici brusc de pe scaun sau din pat. Nu ar trebui sa te impacienteze insa acest lucru.



Tensiunea scazuta se manifesta prin cateva simptome bine cunoscute pentru cei care s-au confruntat la viata lor cu aceasta problema:



- ameteala;

- confuzie;

- dureri in piept;

- lesin;

- dificultate in a respira;

- palpitatii;

- stare generala de slabiciune;

- incetosarea vederii;

- temperatura scazuta a corpului;

- dezechilibru.



