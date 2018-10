10 plante medicinale care te ajută să păcăleşti răceala

A trata o raceala in ziua de azi poate fi extrem de dificil. Tratamentul medicamentos este destul de costisitor, iar unii experti sunt de parere ca astfel de tratamente pot fi periculoase, in special pentru copii, deoarece pot afecta ficatul. Din fericire, avem natura ne-a pus la dispozitie tot felul de remedii pentru a trece cu brio peste aceste perioade.

1. Ciubotica cucului



Un ceai din ciubotica cucului are un puternic efect expectorant, antiseptic, antibiotic, antifungic, sedativ, fluidifiant al secretiilor bronhice, sudorific, calmant, cicatrizant, hemostatic, emolient, usor diuretic. De asemenea, produsul medicinal obtinut din florile acestei plante actioneaza ca antioxidant, antiinflamator si antispasmodic.



Produsele vegetale se folosesc ca adjuvante in inflamatii ale cailor respiratorii (bronsite acute sau cronice), tuse de diverse etiologii, rinita, rinosinuzita, pneumonie, gripa, guturai. Infuzia se realizeaza din 1 lingurita de flori la 250 ml apa clocotita, se lasa acoperit 15 minute.



Atentie, in doze mari, preparatele din ciubotica cucului pot avea si efecte secundare si anume tulburari gastrice, greata, voma, relateaza Dr. Alin Scarlat “Bazele Fitoterapiei”.



