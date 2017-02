10 oferte-șoc la televizoare, de la eMAG.ro

Cel mai important magazin online din România, eMAG.ro, anunță reduceri importante la mai multe modele de televizore. Iată câteva oferte atractive.

Televizor LED Smart Samsung, 101 cm, 40K5502, Full HD. Bucurati-va de noul standard al divertismentul la domiciliu. Datorita rezolutiei duble fata de cea a televizoarelor HD standard, televizorul dvs. Full HD Samsung face ca experienta de vizionare sa fie una de exceptie, oferind o imagine mai clara si mult mai multe detalii. Dupa ce experimentati culorile vii si bogate ale imaginilor Full HD, filmele si programele dvs. TV preferate nu vor mai fi niciodata la fel. Descoperiti realitatea in mai multe detalii pentru o experienta de imbunatatita de vizionare.

Televizor LED Smart Android Philips, 80 cm, 32PFS5501/12, Full HD. Philips Android TV Cu Android pe Smart TV-ul tau te vei bucura de o interfata mai prietenoasa si de mai multa viteza. Ai acces la continut nelimitat: jocuri si aplicatii direct din Google Play Store. Philips adera la cele mai noi standarde si tehnologii in calitatea imaginii. Picture Performance Index vine sa simplifice toate acele valori de neinteles din fisele tehnice atunci cand vorbim de calitatea imaginii. Astfel cea mai buna imagine se va bucura de cel mai mare index de performanta.

Televizor LED Samsung, 80 cm, 32J4000, HD. Culori mai vii, pentru imagini mai bune Utilizand un algoritm avansat de imbunatatire a calitatii imaginilor, functia Wide Colour Enhancer de la Samsung imbunatateste calitatea imaginilor si reda pana si cele mai mici detalii. Acum puteti vedea culori mult mai vii, cu Wide Colour Enhancer.

Televizor LED Curbat Smart Samsung, 101 cm, 40K6372, Full HD. Samsung FHD TV ofera experiente de vizualizare uluitor de reale si captivante, asa cum nu ati mai vazut pana acum. Veti vedea programele si filmele televizate preferate intr-o lumina complet noua.Curbura delicata a televizorului Curbat de la Samsung va ajuta sa va plasati chiar in centrul actiunii, oferind un camp de vizualizare mai larg si o distanta de vizualizare unitara fata de pozitia dvs. preferata, comparativ cu un ecran plat.

Televizor Smart Android LED Sony Bravia, 139 cm, 55XD7005, 4K Ultra HD. Pentru cea mai buna calitate a imaginii, acest televizor combina stralucirea claritatii 4K cu luminozitatea, culoarea si detaliile intervalului dinamic ridicat (HDR). Zonele care erau anterior ascunse de umbre intunecate si lumina soarelui sunt acum pline de claritate si de detaliu.Cu un profil subtire, acest televizor se integreaza perfect in spatiul dvs. de locuit. Este perfect pentru montarea pe perete in timp ce rama acestuia discreta si ingusta pune ferm focalizarea pe imagine, nu pe rama.





Televizor LED Smart Samsung, 100 cm, 40KU6402, 4K Ultra HD. Tehnologia Active Crystal Color are la baza o sursa de lumina albastra si un invelis de fosfor de culoare verde si rosu, reusind sa redea o lumina la o puritate ridicata si o gama larga de culori naturale si bogate. In plus, reduce consumul de energie datorita rapiditatii procesului. Datorita motorului grafic UHD de la Samsung, va puteti bucura de diverse tipuri de continut la o calitate a imaginii de nivel apropiat celui UHD, chiar daca acesta provine dintr-o sursa Full HD, HD sau SD. Tehnologia Samsung inovatoare in 4 etape imbunatateste calitatea transmisiunii emisiunilor TV si filmelor, precum si pe cea a aplicatiilor de continut. Aceasta inseamna ca, pe langa faptul ca proceseaza sursele UHD la rezolutia ultraclara 4K, poate chiar sa converteasca un continut cu rezolutie redusa pana la un nivel de claritate apropiat acestuia.

Televizor LED Game TV LG, 108 cm, 43LH5100, Full HD. Acum, televizoarele LG sunt mult mai usor de utilizat. Acestea au o interfata simpla si intuitiva astfel incat tu sa navighezi usor si rapid prin comenzile si setarile de baza.Ai access foarte rapid la functii precum: setari, ghid, programe, jocuri, lista intrari.Impreuna cu telecomanda speciala LG Quick Remote utilizarea TV-ului a devenit mai prietenoasa si mai distractiva, ai control deplin asupra jocurilor si functiilor. In plus te poti bucura de gaming in sistem multiplayer, impreuna cu prietenii tai.

Televizor LED Philips, 102 cm, 40PFT4201/12, Full HD. Calitatea Imaginii conteaza. Televizoarele HD ofera calitate dar vrei mai mult. Imaginaza-ti ca poti vedea fiecare detaliu, imagini clare si pline de culoare. Mai multi pixeli, mai multe calitate.

Televizor Smart Android LED Sony Bravia, 108 cm, 43W755C, Full HD. Fiecare pixel este imbunatatit splendid cu tehnologia puternica de procesare a imaginii de la Sony. Parti individuale ale fiecarei scene sunt analizate si comparate cu o baza de date speciala cu imagini. Reducerea zgomotului asigurata de tehnologia X-Reality PRO elimina diverse tipuri de zgomote din semnalele TV analogice si digitale, de pe DVD-uri si discurile Blu-ray Disc™ si chiar si din fotografiile digitale.

TV LED Smart Philips, 123 cm, 49PUH6101/88, 4K Ultra HD. Traieste experienta 4K la cel mai inalt nivel al claritatii imaginii. Procesorul nostru de imagine Pixel Plus Ultra HD optimizeaza imaginea indiferent de sursa pentru a oferi culori, contrast si detaliu la un nivel incredibil.

Televizor LED Sony Bravia, 102 cm, 40RD450, Full HD. Experimentati calitatea uimitoare a imaginii Full HD, oriunde va aflati. Motorul de procesare X-Reality PRO Sony analizeaza, curata si rafineaza imaginile pentru o vizualizare incredibil de detaliata. Continutul redat la rezolutie mica este imbunatatit cu X-Reality PRO pentru a oferi o imagine care sa insufleteasca tot ce urmariti.

Televizor LED Smart LG, 108 cm, 43UH6107, 4K Ultra HD.Tehnologia HDR Pro ajusteaza luminozitatea pentru a evidentia detaliile de culoare exacte in fiecare scena. Astfel continutul redat va reproduce imagini vibrante si clare. 3D Color Mapping reda culorile apropiate de cele naturale, datorita algoritmului 3D Gamut Mapping. Culorile vor fi mai clare si naturale, iar distorsiunile de culoare vor fi reduse la minim.