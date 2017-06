10 ceasuri de lux cu reduceri foarte mari

Ceasuri de lux – Magazinul online stilpropriu.ro vine cu oferte excelente ce au discounturi de 40% pentru mai multe modele de ceasuri.

Ceasuri de lux – Intreaga gama de ceasuri disponibila poate fi consultata AICI.

Ceasuri de lux – O gama diversificata de ceasuri de lux are disponibila magazinul online stilpropriu.ro. Am ales si noi 10 modele care au reduceri de aproape 40%.

Ceasuri de lux – Ceas barbati Bultaco

Primul model de ceas pe care vi-l recomandam si care are reducere de 40% este modelul de la Bultaco. Ceasul are garantie de la fabricant, este de barbati si are diametru de 48mm, este un ceas masiv, barbatesc, de otel. Impermeabilitatea sa este de 20 de atmosfere. Pretul il gasiti AICI.

Ceasuri de lux – Ceas de dama Marc Jacobs

Marc Jacobs este un brand renumit de ceasuri de lux, iar acest ceas din imagine are o reducere de pret speciala de la StilPropriu.ro. Ceasul de dama are diametru de 36cm, este foarte elegant, culoarea sferei este aur roz si are insertii de zirconita. Bratara ceasului e din otel si incuietoarea e de tip carte. Pretul sau poate fi gasit AICI.

Ceasuri de lux – Ceas barbati Sector

Un alt brand de ceasuri de lux, de aceasta data un model pentru barbati, este Sector. Modelul cu reducere mare de 40% de la StilPropriu.ro este un mode masiv de 42mm, cu bratara de piele, foarte elegant dar si cu o nota sport. Ceasul este negru, impermeabilitate de 10atm si este digital. Toate detaliile pot fi gasite AICI.

StilPropriu.ro – Ceas brabati Porsche

Acest ceas este unul dintre cele mai scumpe, acum este accesibil si in Romania pentru cei care chiar isi permit dar si apreciaza un produs exceptional. Ceasul are desigur si garantie, cutia prezinta un diametru de 44cm, nu este un ceas foarte voluminos in ciuda faptului ca pare impunator. Cureaua este din cristal de safir, iar bratara din silicon. Mai multe detalii gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Ceas Davidoff

Si acest model de ceas este fabricat tot pentru barbati, are un design deosebit, marimea sa este de 40mm, putin mai mic fata de modelul precedent, cu o prezentare ceva mai metalica, dar foarte eleganta. Ceasul este original dar are un pret mult mai avantajos fata de primul model prezentat. Culoarea sferei este precum in imagine, de culoare neagra, are si functia de prezentare a fazelor lunare, impermeabilitate de pana la 5 atomosfere si o bratara impunatoare din otel. Mai multe informatii gasiti AICI.

StilPropriu.ro – Ceas TW Steel

Brandul TW Steel poate nu este asa de cunoscut precum precedentele, decat in randul pasionatilor de ceasuri. Unul dintre modelele de lux de la ei este cel din imagine care are un design minimalist, dimensiunea sa este de 45mm, Impermeabilitate peste media ceasurilor pe care le gasiti pe piata, de 10 atmosfere, si bratara din piele. Oferta pentru un asemenea ceas o gasiti AICI.

StilPropriu.ro - Ceas Seiko

Ultimul ceas pe care vi-l prezentam este un model de la Seiko ce se regaseste intr-un stoc limitat tocmai pentru ca beneficiaza de o oferta ce are reducere de peste 40%. Ceasul are garantie, diametru de 46mm si impermeabilitate de 10atm. Pretul poate fi gasit AICI.

Ceasuri de lux – Ceas dama Michael Kors

Asa cum v-am promis de la inceput, va prezentam si va recomandam numai ceasuri de lux, exceptionale. Un alt brand renumit de lux este Michael Kors, din gama caruia va prezentam un ceas de dama ceva mai mare de 42mm. Ceasul este argintiu, din otel, tipul miscarii este cuart si incuietoarea este cu siguranta. Toate detaliile si discountul le gasiti AICI.

Ceasuri de lux – Ceas barbati Michael Kors

De la acelasi brand va prezentam un model si de barbati, foarte elegant si tot din otel, dar si din silicon. Culoarea sferei este gri, este unul dintre cele mai mari ceasuri de mana pe care vi le prezentam, are 44mm si incuietoarea sa este de tip carte. Mai multe detalii gasiti AICI.

Ceasuri de lux – Ceas dama Seiko

Ultimul ceas pe care vi-l prezentam din oferta celor de la StilPropriu.ro este un model mic, finut, ideal de dame, potrivit pentru o tinuta eleganta. Ceasul Seiko are 27mm diametru, sfera de culoare argintie si o bratara din otel. Mai multe detalii dar si pretul redus cu 40% pot fi gasite AICI.