1 MARTIE 2019. Mesajul ascuns al florilor pe care le primești

1 MARTIE 2019. Prin secolul 18, regele Charles al Suediei a adus în Europa, din Persia, "arta semnificației florilor".

1 MARTIE 2019. Secretul de a transmite un întreg mesaj cu un simplu buchet de flori a ajuns la îndemâna tuturor.

Lalele: Aveti grija ce lalele va doriti pentru ca cele de culoare galbena simbolizeaza iubirea fara speranta si imposibilitatea unei impacari. Oferita unei femei, laleaua spune: "Ai ochi frumosi, ai invins, sunt al tau". Oferita unui barbat, ea exprima un respect profund, o incredere nemarginita si promite o prietenie durabila. Pentru amandoi, lalelele anunta gloria. Ele se gasesc in cele mai variate culori si pot fi oferite deopotriva ambelor sexe.

Liliac: Se spune ca parfumul proaspat al florii de liliac, cunoscuta si drept "floarea gandului impartasit", daruieste indragostitilor capacitati telepatice. Cereti-i persoanei iubite flori de liliac si aflati imediat ce ganduri are, daca va iubeste cu adevarat sau nu. Florile liliacului alb va vorbesc de inocenta si tinerete, iar cele ale liliacului mov de primele emotii ale dragostei.

Orhidee: Chiar daca nu e nascuta pe meleagurile noastre, orhideea este foarte des oferita in aceasta perioada. Si nu zadarnic pentru ca prin frumusetea, delicatetea si prezenta ei, ea transmite pasiune, fascinatie, aventura si chiar dragoste cu nabadai. La polul opus, ea poate sa reprezinte si o iubire rafinata. Implicit, cel care o daruieste face si promisiunea tacuta de a-si ocroti si rasfata iubita.

Lacramioarele sunt florile dorintei celui care nu-si spune numele si nici nu indrazneste sa se afirme. Sunt considerate aducatoare de noroc si semnifica intotdeauna sansa. Se spune ca mesajul pe care il transmit lacramioarele este urmatorul: "Eu aduc fericirea. Timiditatea ta nu-mi displace. Apreciez cochetaria ta discreta".

Trandafirul: Chiar daca este primavara, nu se poate fara trandafir, regele florilor dintotdeauna. In primul rand pentru ca el anunta iubirea, desi culoarea pe care o are ii schimba semnificatia. Cel alb anunta prietenia, puritatea gandurilor si a intentiilor. Cel roz face un pas si transmite ca: "Suspin dupa iubirea ta" sau "Iubirea mea, vorbeste-mi". Trandafirul rosu inseamna de acum iubire fierbinte si pasiune nebuna. Trandafirul galben in schimb, transmite un mesaj de neincredere sau infidelitate.

sursa: gradina-online.ro.