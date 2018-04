1 Mai cu temperaturi de până la 31 de grade Celsius. Singurul loc din țară unde va ploua

1 Mai la mare

Vremea se menține frumoasă în a doua jumătate a minivacanței de 1 Mai, arată prognoza meteo pentru zilele de luni, marți și miercuri.

Luni, vremea se va menţine predominant frumoasă, cu valori termice mult mai ridicate decât cele obişnuite în această perioadă din an. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 20 şi 29 de grade. Înnorări şi izolat averse şi descărcări electrice se vor semnala după-amiazã în nord-vest, în special în zona Munţilor Apuseni.

În restul teritoriului cerul va fi variabil. Vântul va avea intensificări în sudul Banatului şi în zona montană înaltă, iar local şi temporar şi în Moldova.*



BUCURESTI

În capitală, 26-27 de grade maxima la amiază. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat.

METEO PE 2 ZILE

Marți, vremea va fi deosebit de caldã în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile maxime, peste 20 de grade in toata tara, ajung la 30 de grade in centrul tarii (Alba Iulia, Tg. Mures). Cerul va fi variabil, cu înnorãri temporar accentuate după-amiaza, când vor fi averse şi descărcări electrice, local la munte şi izolat în regiunile intracarpatice şi în Oltenia. Vântul va avea unele intensificãri pe crestele montane şi de scurtã duratã în timpul ploilor.

În capitală, vremea se va menţine deosebit de caldă. 10-12 grade dimineata si in jur de 28 de grade la amiaza. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat.

Miercuri vremea va fi în general frumoasă şi se va menţine deosebit de caldă pentru începutul lunii mai. Temperaturile maxime mai cresc putin, vor fi de la 20-21 de grade pe litoral pina la 30-31 de grade in regiunile intracarpatice (31 Oradea si Baia Mare, 30 Timisoara, Tg Mures). Cerul va fi mai mult senin, exceptând regiunile vestice şi nord-vestice precum şi zona montană aferentă, unde pot fi înnorări temporar accentuate îndeosebi după-amiaza si pe arii restrânse averse şi descărcări electrice. Vântul va avea unele intensificări în sud şi sud-vest precum şi la munte, dar de scurtă durată asociate şi ploilor. Dimineaţa, în sud-est vor fi condiţii de ceaţă.

În Bucureşti, vremea va fi frumoasă şi se va menţine deosebit de caldă. 10-12 grade dimineata şi 28-29 de grade la amiază. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat.



REGIUNI



În regiunile intracarpatice, vreme in general frumoasa si deosebit de calda cu maxime de vara chiar si in depresiunile intramontane. 29 de grade la Timisoara si la Oradea, 28 la Baia Mare, 27 la Cluj, 28 la Sibiu si 25-26 de grade in depresiuni. Dupa amiaza, în nord-vest, în special în zona Munţilor Apuseni, se asteapta averse, descarcari electrice si intensificari scurte ale vintului.

In sud, mult soare si cald pentru aceasta data cu maxime in general intre 24 si 26 de grade. Nu sunt şanse de ploaie.

Soare si in Dobrogea, 24 de grade maxima la Tulcea si 19 la Constanta.

Si in Moldova este vreme insorita si calda pentru aceasta data. La amiaza vor fi 26 de grade la Suceava, Iasi, Bacau, Focsani si 25 la Galati.*