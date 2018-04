1 mai 2018- minivacanță. Soferii care pleacă la mare trebuie să știe acest lucru despre taxa de pod

Taxă de pod de la Cernavodă

1 mai 2018- minivacanță. Românii care pleacă la mare de 1 mai vor avea de plătit de taxa de pod de la Cernavodă. Potrivit cnadnr.ro, această taxă poate fi plătit și prin SMS, la benzinării, online sau la punctele de taxare. Conducătorii auto pot plăti în avans sau vor achita după trecere în termen de 24 de ore.

1 mai 2018- minivacanță. Pentru a fluidiza traficul, reprezentanții CNADNR au anunțat că au făcut modificări în acest sens.

TAXA DE POD: În ce constau modificările?

Trecerea prin statia de taxare se va efectua pe 3 benzi pe sens, din care benzile 2 si 3 vor fi cu trecere libera fara bariere pentru plata efectuata prin SMS si distribuitorii autorizati si Banda 1 (de la marginea din dreapta) va fi in continuare cu bariera si numai pentru plata cash.

TAXA DE POD. Cand trebuie achitat tariful?

Conducatorii auto au posibilitatea sa achite tariful in afara Agentiei de Incasare Fetesti, in avans sau pana la ora 24 a zilei urmatoare trecerii.

TAXA DE POD. Cum se va achita tariful de trecere?

Modalitatile de plata puse la dispozitie includ achizitia prin SMS transmis la numar scurt precum si achizitia tarifului de trecere din reteaua de distribuitori autorizati.

TAXA DE POD. Care sunt tarifele?

TAXA DE POD. Cum se face identificarea vehiculelor si controlul?

O serie de camere video ce permit recunoasterea automata a numarului de inmatriculare (ANPR) sunt pozitionate in Agentia de Incasare atât in punctul de intrare cat si iesire, camerele inregistreaza numarul la fiecare trecere, acesta fiind verificat in baza de date cu plati.

TAXA DE POD. Ce se intampla daca nu achit tariful de trecere?

Camerele video ANPR identifica trecerea aplicând o marca temporala si coordonatele GPS. Daca nu se achita tariful de trecere pana la ora 24 a zilei urmatoare trecerii, aceasta va fi marcata drept posibila contraventie, urmând a se intocmi un Proces Verbal de Constatare a Contraventiei.