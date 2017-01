1,5 kg de canabis, găsite în podul unei case dintr-o comună din Bihor de DIICOT

Procurorii DIICOT Oradea și polițiști de la Serviciul Antidrog au descoperit în podul unei case din comuna Șilindru, județul Bihor, aproximativ 1,5 kg de canabis, anunţă Agerpres.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în acest caz sunt cercetați sub control judiciar trei bărbați, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc în formă continuată.



Pe 24 ianuarie, pe raza municipiului Oradea, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea — Serviciul Antidrog, sub coordonarea procurorilor DIICOT — Serviciul Teritorial Oradea, au efectuat o acțiune în cadrul căreia a fost destructurat un grup infracțional specializat în săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.



Doi bărbați, de 26 și 38 de ani, ambii din municipiul Oradea, au fost prinși în timp ce încercau să valorifice 450 de grame de canabis. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, după care au fost eliberați, fiind cercetați sub control judiciar.



În urma extinderii cercetărilor, pe 26 ianuarie, anchetatorii l-au prins pe inculpatul V.P., de 43 de ani, din județul Bihor, bănuit că le-ar fi furnizat droguri celor doi. Acesta a fost surprins în timp ce primea contravaloarea drogurilor valorificate anterior de către cei doi bărbați.



De asemenea, anchetatorii au găsit la domiciliul lui V.P. din localitatea Șilindru, județul Bihor, în podul casei acestuia, mai multe plante de canabis puse la uscat, din care s-a recoltat cantitatea de 1,59 kg canabis.



Procurorii au decis ca și V.P. să fie cercetat în libertate sub control judiciar.



Cauza a fost instrumentată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Oradea — Serviciu Antidrog.