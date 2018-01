Șeful PNL: "Sper că Tudose nu vrea să restructureze numai tribul de Teleorman"

FOTO EXPLICATIE: Ludovic Orban

Partidul Naţional Liberal (PNL) susţine restructurarea Guvernului la 14 - 15 ministere, a afirmat, joi, preşedintele liberalilor, Ludovic Orban.

Liderul PNL a declarat că speră că Mihai Tudose nu vrea să restructureze numai "tribul de Teleorman", ci toate triburile şi din Olt, Constanţa, Giurgiu şi din celelalte judeţe, care au populat administraţia PSD-istă.

"PNL propune, în cazul în care Tudose nu ştie sau nu poate sau nu vrea să vină cu un proiect serios de restructurare, un Guvern, aşa cum este la nivelul ţărilor normale din Uniunea Europeană, de 14 - 15 miniştri. Nu văd ce rost au ministere care sunt înfiinţate probabil după chipul şi asemănarea protejaţilor baronilor judeţeni ai PSD şi care au fost înfiinţate numai ca să dea funcţii unor slugi ale baronilor PSD pentru a le da satisfacţii. Nu văd ce sens are Ministerul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mai ales în condiţiile eşecului lamentabil al programului StartUp, în care am înţeles că din miile de solicitări nu s-au finanţat decât vreo 23 de solicitanţi; nu văd ce sens are Ministerul Apelor şi Pădurilor, oricum există Romsilva şi cu compania Apele Române; nu văd ce sens au ministere cum este Ministerul Energiei. Ce sens are să ai un minister al Energiei? Energia face parte din economie şi ar trebui să fie în cadrul Ministerului Economiei. Nu văd ce sens are ministrul Turismului oricât îl apreciază Tudose, din câte am văzut, pentru faptul că nu are obiect de activitate care să justifice existenţa unui minister", a spus Orban, într-o conferinţă de presă.

El a mai arătat că PNL susţine reducerea numărului de secretari de stat la maxim o treime din cei existenţi, cu cel puţin 30% a numărului de agenţii, oficii, autorităţi aflate în subordinea Guvernului, precum şi desfiinţarea unor servicii deconcentrate.

"Eu sper că prin această restructurare Tudose nu vrea să restructureze numai tribul de Teleorman, că tot a vorbit de triburi, ci toate triburile şi din Olt, şi din Constanţa şi din celelalte judeţe - tribul din Giurgiu, care au populat administraţia PSD-istă, consiliile de administraţie ale diferitelor companii de stat. Practic, să elimine toate triburile de nepoate, amante, şoferi, beizadele pe care le-au plantat cu neruşinare şi nesimţire în funcţii publice fără niciun fel de concurs, fără niciun fel de pregătire profesională, numai pe baza carnetului de partid, şi, de asemenea, şi pe toţi lipitorii de afişe cu care au parazitat administraţia publică, au adus practic administraţia publică într-o stare absolut deplorabilă, ea nemaiservind cetăţeanul, ci având rolul doar de a servi baronii PSD", a susţinut liderul PNL.

În opinia acestuia, premierul Tudose ar fi trebuit să vorbească despre restructurarea Executivului la momentul în care a fost numit, potrivit Agerpres.

"Am văzut că premierul Tudose vorbeşte despre restructurarea Guvernului. M-aş fi bucurat să vorbească despre restructurarea Guvernului atunci când a fost numit prim-ministru de PSD şi când era foarte încântat cu 28 - 29 de ministere pe care să le conducă. (...) Am văzut că a făcut totuşi o declaraţie bună dl Tudose, în care a recunoscut că a ajuns în situaţia să conducă un trabant. (...) De fapt nu conduce el un trabant, sigur că PSD este cel mult un trabant, numai că nu-l conduce Tudose. La ora actuală, Guvernul este ca un trabant care este ca o maşină a instructorilor auto, cu dublă comandă, în care la comanda trabantului nu este numai Tudose, ci este şi Dragnea. Unul trage în stânga, altul în dreapta, unul pune frână, altul calcă piciorul pe acceleraţie", a afirmat Ludovic Orban.



El a arătat că nu se va ajunge la un vot în Parlament pe restructurarea Guvernului, dar a precizat că, în acest scenariu, PNL va vota împotriva PSD, fiind pregătit în orice moment să formeze Executivul.



Orban a afirmat că singurul lucru care îl mai împiedică pe Liviu Dragnea să demareze procedura de demitere a premierului Mihai Tudose este nesiguranţa desemnării unui nou prim-ministru social-democrat.



"Am convingerea că preşedintele Iohannis nu va mai nominaliza un premier de la PSD, ceea ce poate deschide drumul spre anticipate", a mai spus preşedintele PNL.